وافق اليوم 11 نوفمبر، طلوع منزلة "الغفر"، وهي أول النجوم اليمانية وثالث نجوم موسم الوسم، وهي النجم السادس من نجوم فصل الخريف، بحسب إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

تبدأ المظاهر الشتوية في التجلي خلال هذه الفترة، حيث تزداد برودة الجو ليلاً، بينما يبقى النهار معتدلاً، ومع هبوب الرياح الشمالية تشتد البرودة بشكل ملحوظ.

ويتميز هذا الوقت من السنة بظاهرة "شبة الضو"، حيث يزداد إشعال النار في البر والمناطق المفتوحة للتدفئة، كما تكون الأمطار غزيرة في حال هطولها خلال هذه الفترة.

تنتشر خلال هذه الفترة الأمراض المرتبطة بتغيرات الطقس مثل الإنفلونزا والسعال والزكام، نظراً للتغيرات الكبيرة في درجات الحرارة.