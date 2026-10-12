السعودية: مقتل شخص وإصابة 11 في هجوم على مطار الملك خالد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، الاثنين، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر أمس الأحد.

وقالت: "إلحاقا بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بشأن الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، أفادت الهيئة بأنه نتج عن الاعتداء وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة (11) آخرين".

وأضافت الهيئة أنه "قد تم بشكل فوري نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. كما أسفر الاعتداء عن أضرار مادية يجري حصرها".