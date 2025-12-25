مصدران غربيان: تركيا تعمل على نشر رادارات في الأراضي السورية

أفاد مصدران استخباريان غربيان لقناة "آي 24نيوز" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن تركيا تعمل في الأسابيع الأخيرة على نشر رادارات في الأراضي السورية.

وأضاف المصدران أن هذه الخطوة من شأنها أن تحدّ بشكل كبير من حرية إسرائيل في التحرك في المجال الجوي السوري، بل وقد تؤثر في قدرتها على استخدام الأجواء السورية لشنّ عمليات في ساحات أخرى، بما في ذلك إيران.

وأوضح المصدران أن نشر الرادارات التركية في سوريا سيتيح لها رصد تحركات الطائرات الإسرائيلية في سماء البلاد، حتى أثناء مرورها فوقها - وفقاً لتقارير أجنبية - في طريقها إلى عمليات في العراق وإيران. وقد تُشكّل هذه القدرة قيدًا كبيرًا على حرية عمل القوات الجوية.

ووفق القناة الإسرائيلية، هاجمت إسرائيل، قبل نحو عام، بعد وقت قصير من سقوط نظام بشار الأسد، سلسلة من القواعد العسكرية في سوريا، من بينها قواعد سلاح الجو السوري على خلفية مخاوف من أن تركيا ستسعى لإقامة قواعد دائمة على الأراضي السورية ونشر طائرات مسيرة هناك.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أن الحفاظ على التفوق الجوي لإسرائيل في الشرق الأوسط يمثل عنصراً أساسياً في أمنها القومي، مشدداً على أن حكومته ستواصل الاستثمار في تطوير سلاح الجو ومنع أطراف أخرى لم يسمها من الحصول على قدرات مماثلة.