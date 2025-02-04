أردوغان: نراجع خططنا الاقتصادية لمواكبة التطورات العالمية

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده تعيد النظر في خريطة الطريق الخاصة بالاقتصاد والتجارة وتعمل على المواءمة بين الأهداف والتطورات العالمية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأضاف أردوغان في كلمة اليوم الثلاثاء، أثناء حضوره حفل إطلاق استراتيجية التشغيل الوطنية بمركز المؤتمرات في العاصمة أنقرة: "منذ اليوم الأول لتولي السلطة بأصوات وثقة الشعب التركي سعينا جاهدين إلى النهوض باقتصادنا على أربعة أعمدة أساسية، وهي الإنتاج، والاستثمار، والتوظيف، والتصدير".

ولفت الرئيس إلى أن "تركيا أصبحت مزدهرة يشعر فيها الجميع بالأمن والأمان، بدءا من العمال والموظفين المدنيين والمزارعين والتجار وصولا إلى المهندسين وموظفي القطاع الخاص".

وتابع: " نعيد النظر في خريطة طريقنا الخاصة بالاقتصاد والتجارة ونعمل على المواءمة بين أهدافنا والتطورات العالمية".

وذكر أردوغان أنه بالتعاون مع الشعب تمت إعادة بناء تركيا "صاحبة الكلمة المسموعة في المنطقة وفي العالم".

وحول مساهمة المرأة في القوة العاملة، أشار الرئيس أردوغان إلى أن "العام الماضي شهد ارتفاعا في مشاركة النساء في القوة العاملة بمقدار 397 ألفا".