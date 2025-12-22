اشتباكات بين الجيش السوري وقسد في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

دارت اشتباكات متقطعة، مساء اليوم الإثنين، بين قوات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

وأفاد مراسل "تلفزيون سوريا" بأن الاشتباكات جاءت إثر استهداف قنّاص من "قسد" حاجزاً للأمن الداخلي قرب دوّار الشيحان في محيط الحيين.

كما أشار المراسل إلى إصابة متطوعين من الدفاع المدني السوري برصاص "قسد" في محيط الحيين.

وفي أكتوبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين "قسد" وقوات من الجيش السوري والأمن الداخلي في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك بعد استهداف قسد محيط الحيين وحواجز قوى الأمن الداخلي المنتشرة على أطرافهما، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة ثلاثة آخرين من أفراد الأمن الداخلي، وذلك قبل أن يعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وقفاً شاملاً لإطلاق النار عقب لقاء جمعه بزعيم "قسد" مظلوم عبدي.

وفي وقت سابق من اليوم أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن حكومة بلاده تلقت أمس رداً من (قسد) بشأن تنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي ويتم حالياً بحث هذا الرد.

ومن المقرر عقد اجتماع بين الحكومة السورية و(قسد) لتنفيذ الاتفاق الموقع في يوم 10 مارس الماضي، قبل نهاية العام، بعد تدخل أمريكي وفرنسي.

ويضمن الاتفاق الموقع في 10 مارس الماضي بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة وحماية حقوق جميع السوريين، مع الالتزام بعدم الانقسام وإنهاء الخلافات قبل نهاية العام.