دورية عسكرية أمريكية تتعرض لإطلاق نار وسط سوريا وأنباء عن إصابات

أعلن مسؤولان سوريان محليان أن مجهولين أطلقوا النار على دورية عسكرية أمريكية سورية مشتركة في وسط سوريا. وذكرت وسائل إعلام محلية عن وقوع إصابات في صفوف الجنود الأميركيين.

وقال مسؤولان سوريان لرويترز إن قافلة من قوات عسكرية سورية وأخرى أمريكية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش تعرضت لإطلاق نار اليوم السبت خلال قيامها بدورية في مدينة تدمر وسط سوريا.

وأفاد المسؤولان بوقوع إصابات. ولم يصدر تعليق بعد عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

في السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات مشتركة سورية وأمريكية أقدمت، اليوم السبت ، على قطع طريق دير الزور-دمشق ومنعت المرور عليه بشكل كامل، في إجراء أمني طارئ.

وقال المرصد ، في بيان صحفي ، إن ذلك يأتي بالتزامن مع هجوم تعرض له وفد أمريكي أثناء تجوله في تدمر بوسط سوريا ، وسط معلومات عن وقوع إصابات في صفوف الأمن العام وأمريكيين بعضهم جراحه حرجة.

وأشار المرصد إلى مغادرة الوفد المنطقة على وجه السرعة، متجهًا نحو قاعدة التنف، في ظل استنفار أمني واسع وتشديد للإجراءات في محيط المنطقة.

وشهدت سماء مدينة تدمر، اليوم، تحليقًا مكثفًا لطائرات حربية أمريكية على علو منخفض، تخلله إلقاء بالونات حرارية، بالتزامن مع حالة استنفار أمني للقوات الحكومية السورية في المنطقة وسماع أصوات إطلاق رصاص، طبقا للمرصد.

وأثار التحليق المنخفض حالة من القلق لدى بعض السكان، في ظل غياب معلومات رسمية توضح خلفيات المشهد الميداني.

ولفت المرصد إلى أن وفدا أمريكيا جال في مدينة تدمر حيث زار المدينة الأثرية قبل أن يتجه نحو مبنى المخابرات السابق، للقاء قوات الأمن العسكري المنتشرة في المدينة.