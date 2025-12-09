سوريا.. قذائف مجهولة المصدر سقطت في محيط مطار المزة بدمشق

قالت قناة الإخبارية السورية التي تديرها الدولة إن قذائف مجهولة المصدر سقطت في محيط مطار المزة بالعاصمة دمشق اليوم الثلاثاء.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) في وقت سابق بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، وذكرت أنه يجري التحقق من طبيعته.

وذكرت رويترز في نوفمبر أن الولايات المتحدة تعتزم تأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق للمساعدة في تهيئة الظروف لاتفاقية أمنية تتوسط فيه بين سوريا وإسرائيل.

وتقع القاعدة الجوية عند مدخل أجزاء من جنوب سوريا يُتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح في إطار اتفاقية عدم اعتداء مستقبلي بين إسرائيل وسوريا.

ونقلت سانا في ذلك الوقت عن مصدر في وزارة الخارجية السورية نفيه ما ورد في تقرير رويترز، قائلاً: "لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا".

وتتوسط الولايات المتحدة بين سوريا وإسرائيل لخفض التوتر والتوصل إلى اتفاقية أمنية تأمل دمشق أن يفضي إلى التراجع عن عمليات الاستيلاء التي نفذتها إسرائيل على أراضيها في الآونة الأخيرة.