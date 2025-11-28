سوريا.. ارتفاع عدد ضحايا التوغل الإسرائيلي في بيت جن إلى 13 قتيلاً





أفادت مصادر في محافظة ريف دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بسقوط ثلاثة عشر قتيلاً وأكثر من خمسة وعشرين جريحاً، بينهم أربعة في حالة حرجة.

كان تلفزيون سوريا قد أفاد بسقوط 9 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم الجمعة بلدة بيت جن بريف دمشق، بالتزامن مع توغل دورية عسكرية إسرائيلية داخل البلدة.

وأضاف أن مروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي ومدفعيته، قصفت بيت جن الواقعة على سفوح جبل الشيخ، جنوب غربي دمشق، ما أسفر عن 9 قتلى ووقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

وتابع أن القصف جاء بعد اشتباكات بين الأهالي ودورية للجيش الإسرائيلي توغلت داخل بيت جن واعتقلت 3 شبان، قبل أن تنسحب منها وتتمركز في تلة باط الوردة على أطراف البلدة.

وتشهد بيت جن حركة نزوح للأهالي باتجاه القرى المجاورة إثر العدوان الإسرائيلي، وفق تلفزيون سوريا.

من جانبه ،أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة ستة من جنوده، بينهم ثلاثة بجروح خطيرة، إثر تعرضهم لإطلاق نار خلال عملية اعتقال في جنوب سوريا الليلة الماضية، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الجمعة.