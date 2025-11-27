"سويفت" يمهد الطريق لفك عزلة البنك المركزي السوري

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الخميس، بدء العمل على إعداد إطار تنظيمي ورقابي جديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك الأجنبية.

ويأتي هذا الإعلان في ضوء تطورات إيجابية تتعلق برفع العقوبات الدولية وعودة الاتصال عبر نظام "سويفت"، مما يمهد الطريق لدمج القطاع المصرفي السوري مجدداً في النظام المالي العالمي.

ونقل "تلفزيون سوريا" اليوم عن الحصرية قوله إن الخطوة تأتي ضمن جهود المصرف لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي، وتعزيز الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، إضافة إلى ترسيخ الشفافية وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين.

وأكد الحصرية أن المصرف المركزي سيقود عملية الانفتاح المصرفي بشكل منهجي ومدروس، من خلال وضع المعايير اللازمة وتمكين المصارف المحلية من إقامة شراكات خارجية موثوقة، وتطوير أنظمة الدفع والبنية التشغيلية لضمان تحويلات مالية آمنة وفعّالة.

واعتبر الحصرية أن الإطار التنظيمي الجديد يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز موقع القطاع المصرفي السوري ضمن المنظومة المالية الدولية، ودعم جاهزية البنوك للمعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد