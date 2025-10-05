إلغاء عطلتين وإضافة اثنتين.. الشرع يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

أصدر رئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسوماً جديداً، حدد فيه العطلات والإجازات الرسمية في البلاد والتي شملت إلغاء ما كان معمولاً به من قبل، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وألغى المرسوم الجديد للشرع عطلتي ذكرى حرب 6 أكتوبر عام 1973، وعطلة عيد الشهداء التي توافق يوم 6 مايو.

ويحمل المرسوم رقم 188 لعام 2025 ويقضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تحدد الأعياد الرسمية على النحو التالي:

ـ عيد الفطر السعيد، ومدته ثلاثة أيام

-عيد الأضحى المبارك، ومدته أربعة أيام

-عيد رأس السنة الهجرية، ومدته يوم واحد

-عيد المولد النبوي الشريف، يوما واحدا

-عيد رأس السنة الميلادية في الأول من يناير/كانون الثاني، يوما واحدا

-عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية، في الخامس والعشرين من ديسمبر (يوم واحد)

-عيد الأم في الحادي والعشرين من مارس (يوم واحد)

-عيد الجلاء في السابع عشر من أبريل (يوم واحد)

-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية (يوم واحد)

-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، (يوم واحد)

-عيد العمال في الأول من مايو (يوم واحد)

-عيد التحرير في الثامن من شهر ديسمبر (يوم واحد)

-عيد الثورة السورية في الثامن عشر من مارس (يوم واحد)