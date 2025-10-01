سوريا.. انهيار سقف مبنى وزارة الداخلية القديم وعالقون تحت الأنقاض

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن انهيار أحد أسقف مبنى السرايا في العاصمة السورية دمشق وأدى إلى وقوع إصابات ووجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

وأعلن الدفاع المدني السوري عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس" عن انهيار جزئي في أحد الأسقف في بناء السرايا (المبنى القديم لوزارة الداخلية) بساحة المرجة وسط مدينة دمشق، اليوم الأربعاء 1 أثناء أعمال ترميم البناء الذي سبق وتعرض لحريق في شهر يونيو الماضي.

وأشار الدفع المدني السوري إلى وجود بين 5 إلى 6 عمال عالقين تحت ركام السقف المنهار.

وتمكنت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري من إنقاذ عاملين وتتابع أعمال البحث والإنقاذ وسط تحديات كبيرة بسبب احتمال انهيارات أخرى أثناء العمل.

كما أفاد الدفاع المدني: "بوجود جرحى وعالقين تحت الأنقاض جراء انهيار سقف أحد الطوابق داخل مبنى السرايا في ساحة المرجة بمدينة دمشق، وفرق الطوارئ تعمل في المكان".