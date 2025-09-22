الرئيس السوري للعالم: ارفعوا العقوبات وانتظروا النتائج

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع مقابلة مع مدير وكالة المخابرات المركزية سابقا الجنرال ديفيد بتريوس، وذلك على هامش قمة كونورديا التي وصل إليها قبل ساعات.

وقال الشرع إن سوريا انتقلت اليوم من ساحات الحروب إلى ساحات الحوار، مشيراً إلى أنهم يسيرون بسرعة كبيرة نحو بناء سوريا الجديدة.

وأكد أنّ سوريا ورثت الكثير من الاضطرابات وأن القيادة الجديدة لا تستطع حل كل المشاكل دفعة واحدة لكنها تعمل على حلها.

وشدد على أهمية تحقيق الاستقرار الأمني بالتزامن مع التنمية الاقتصادية، معتبراً أن رفع العقوبات إحدى أهم هذه الخطوات، داعياً الكونغرس الأمريكي إلى المبادرة، "ارفعوا العقوبات وانتظروا النتائج".

وأضاف "أولويتنا الاستقرار الأمني، ووحدة البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة"، لافتاً إلى أن النظام السابق عمل على تأجيج النعرات الطائفية، وارتكب انتهاكات كثيرة.

وعن الانتهاكات التي حصلت في السويداء، وفي مناطق الساحل، قال: "الكل أخطأ بمن فيهم عناصر أمنية من الدولة، لكننا ملتزمون بالمحاسبة".