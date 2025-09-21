رسمياً.. سوريا تُعلن موعد الانتخابات البرلمانية في 5 أكتوبر

5 أكتوبر.. السوريون يتوجهون لصناديق الاقتراع لأول مرة تحت الإدارة الجديدةn

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد إن سوريا ستجري أول انتخابات برلمانية في ظل حكم الإدارة الجديدة في الخامس من أكتوبر.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن موعد الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية، حيث تقرر أن يجري الانتخاب يوم الأحد الواقع في 13 ربيع الثاني 1447 هـ، الموافق لـ 5 تشرين الأول 2025 م.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها على التلغرام أن تحديد الموعد جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025 والمرسوم رقم (143) لعام 2025.

وكانت اللجنة قد أصدرت أمس قراراً بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 21 سبتمبر 2025.