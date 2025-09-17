سوريا وإسرائيل.. المنطقة العازلة عقبة أمام الاتفاق الأمني

أفاد مصدران مطلعان على الاتصالات بشأن التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا اليوم (الأربعاء) بوجود فجوات عميقة بين الجانبين رغم الجهود الأمريكية واجتماعات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

واستبعد المصدران في تصريحات لقناة"آي 24" بموقعها على الإنترنت اليوم "الأربعاء، توقيع اتفاق الأسبوع المقبل ولا حتى عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس سوريا أحمد الشرع.

وقال أحد كبار المسؤولين، بحسب موقع"آي 24": "إن تحقيق اختراق نتيجة ضغط أمريكي لعرض إنجاز - هو أيضًا احتمال، لكن احتمالاته منخفضة في هذه المرحلة. ولا يبدو ذلك واقعيًا حاليا".

وبحسب موقع "آي 24" أن نقطة الخلاف في المحادثات تتعلق بمسألة السيطرة على المنطقة العازلة في جنوب البلاد.





