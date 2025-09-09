اجتماع سوري روسي في دمشق يدشن مرحلة تاريخية جديدة من العلاقات

عُقد اليوم اجتماعٌ موسعٌ في قصر تشرين بدمشق ضم عدداً من المسؤولين السوريين برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووفداً روسياً رفيع المستوى برئاسة ألكساندر نوفاك نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية وفق "سانا".

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك: "بعد تحرير سوريا نفتح مع روسيا علاقات جديدة بناء على الاحترام المتبادل ونريد أن نرى روسيا شريكاً إيجابياً يقف بوضوح إلى جانب وحدة سوريا".

وأضاف: "أي وجود أجنبي على أرضنا يجب أن تكون غايته مساعدة السوريين في بناء مستقبلهم".

وقال: "نرحب بالتعاون في روسيا في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصحة على أساس عادل وشفاف".

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا وسوريا تدخلان مرحلة تاريخية جديدة من العلاقات، ستبنى على أساس الاحترام المتبادل.

وأعرب نوفاك عن تمنياته بأن تواصل العلاقة بين الشعبين نموها لما فيه خير وشعب البلدين، وأشار إلى أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع القادمة إلى موسكو للمشاركة في فعاليات القمة العربية الروسية تحظى باهتمام خاص.

وكان نائب رئيس الحكومة الروسية قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار دمشق الدولي على رأس وفد رفيع. واستقبل الوفد الأمين العام لرئاسة الجمهورية السورية ماهر الشرع.