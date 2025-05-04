ألمانيا تعيد السماح للسوريين بعرض أسباب اللجوء

أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أنه أعاد السماح لطالبي اللجوء السوريين اعتبارا من بداية مايو الجاري بتقديم أسباب لجوئهم.

وأوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا أنه سَيُبْقِي على تعليق البت في طلبات اللجوء الخاصة بالسوريين (أي أن الإجراءات ستواصل الاقتصار على جمع المعلومات فقط، دون إصدار قرارات قبول أو رفض).

وعلّق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين البتّ في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين حتى إشعار آخر. ويتعين بحلول مطلع يونيو المقبل على أقصى تقدير، أن تتم إعادة النظر في ما إذا كان هذا التعليق سيظل قائمًا أم لا.

وحتى تاريخ 31 مارس الماضي، كان لا يزال هناك 52 ألفاً و344 طلب لجوء من سوريا بانتظار قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

ولا تزال سوريا هي البلد الذي يأتي منه أغلب طالبي اللجوء في ألمانيا. ففي الربع الأول من هذا العام، وصل عدد السوريين الذين قدموا طلبات لأول مرة للحصول على الحماية في ألمانيا إلى 9861 شخصا في الربع الأول من هذا العام.