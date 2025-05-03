إسرائيل تشن غارة على محيط القصر الرئاسي في دمشق

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنّه شنّ غارات جوية على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، في قصف يأتي بُعيد تهديده الحكومة السورية بـ«ضربات انتقامية إذا لم تحمِ الأقلّية الدرزية في البلاد».

فيما قالت الرئاسة السورية إن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، إن العمل الذي قام به الجيش الإسرائيلي ضد مجمع القصر الرئاسي في دمشق، كان رسالة واضحة للحكومة السورية.

وأتى هذا القصف بُعيد تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن إسرائيل «ستردّ بقوة» إذا فشلت الحكومة السورية في حماية الأقلية الدرزية، عقب يومين من الاشتباكات قرب دمشق.وأدت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من مئة شخص، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان أول من أمس.

وأدانت الرئاسة السورية بشدة القصف الذي استهدف القصر الرئاسي، محملة الجيش الإسرائيلي مسؤولية هذا «التصعيد الخطير» الذي اعتبرته «انتهاكاً لسيادة الدولة ومؤسساتها»، ومؤشراً على «استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية في البلاد».

وأكدت الرئاسة في بيان أن القصف «يستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري»، داعية المجتمع الدولي والدول العربية إلى «الوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية».

وشددت الرئاسة السورية على أن «هذه الاعتداءات لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري أو إعاقة جهوده لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة المناطق».