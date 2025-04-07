أحمد الشرع يعين حاكماً جديداً لمصرف سوريا المركزي

أفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس السوري أحمد الشرع بأن الرئيس عين عبد القادر الحصرية حاكماً جديداً لمصرف سوريا المركزي، وذلك بعد أسابيع من تقديم ميساء صابرين استقالتها من المنصب لإفساح المجال لتعيين حاكم جديد.

وأدى الحصرية، الذي كان في السابق شريكا في شركة المحاسبة العالمية إي.واي" في سوريا، اليمين أمام الشرع.

قدمت صابرين استقالتها من المنصب الذي كانت قد تولته قبل أقل من ثلاثة أشهر لتصريف الأعمال.

وقالت آنذاك إنها استقالت لأن حكام البلاد الجدد سيعينون حاكماً جديداً بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي أُعلن عنها في أواخر مارس .

وكانت قد تعهدت خلال فترة ولايتها القصيرة بتعزيز استقلال المصرف المركزي بعد سيطرة الدولة عليه لسنوات اتسمت بالفساد.

ويرى اقتصاديون أن استقلال المصرف المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.

ورغم أن البنك المركزي السوري من الناحية النظرية مؤسسة مستقلة، فقد كانت الحكومة هي المحدد الفعلي لسياسة البنك في عهد بشار الأسد الذي أطاح هجوم خاطف بنظامه في ديسمبر الماضي.