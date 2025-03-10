سوريا.. اتفاق على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، عن توصلها إلى اتفاق لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة، بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وينص الاتفاق على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية، كما نص على أن المجتمع الكردي أصيل في الدولة وحقه مضمون في المواطنة والدستور، وعلى وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، ودعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام المخلوع وكل ما يهدد أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.