هيئة الاستثمار السورية تعلن عن 12 مشروعاً بقيمة 14 مليار دولار

أعلنت هيئة الاستثمار السورية اليوم عن إطلاق 12 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من ممثلي الشركات الدولية المشاركة.

وشهدت المراسم توقيع مذكرات تفاهم استثمارية مع مجموعة من الشركاء العالميين، في خطوة وُصفت بأنها إعلان واضح لانفتاح سوريا على الاستثمار وبداية مرحلة جديدة من النهوض الاقتصادي.

وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي في كلمته الافتتاحية: «اجتماعنا اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة للاستثمار، عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء».

وكشف الهلالي عن أبرز المشاريع التي تم الاتفاق عليها، وفي مقدمتها تطوير مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومشروع مترو دمشق بقيمة 2 مليار دولار، إضافة إلى مشروع أبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة بقيمة 500 مليون دولار، ومول البرامكة بقيمة 60 مليون دولار، إلى جانب مشاريع أخرى حيوية في مجالات البنية التحتية والتنقل الحضري.

وأكد الهلالي أن هذه المشاريع «ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين»، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً قائماً على أسس القانون والشفافية، ومرتكزاً على إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر من أجل بناء مستقبل اقتصادي مزدهر.