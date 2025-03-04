دعوات سورية لاستلهام دستور 1950 مرجعية

مع التغيرات السياسية التي تشهدها سوريا هذه الأيام، يثار جدل واسع حول المرجعية الدستورية التي سيعتمدها الحكم الجديد في صياغة الإعلان الدستوري المقبل.

وسط هذا النقاش، برز دستور 1950 بوصفه نموذجاً يطرح للاستلهام منه، باعتباره واحداً من أهم الدساتير التي عرفتها البلاد، نظراً لما حمله من مبادئ وتوازن بين السلطات.

فما هو دستور 1950؟

عكس الدستور روح الاستقلال السياسي، ورسّخ مبدأ الحكم البرلماني والتعددية السياسية في ظروف شبيهة من حيث الاضطراب السياسي والفراغ الدستوري بين الأمس واليوم.

فبعد الاستقلال عن فرنسا دخلت سوريا في مرحلة من عدم الاستقرار، شهدت خلالها صراعات بين القوى السياسية حول شكل النظام الأنسب للحكم. في عام 1949.

وبعد سلسلة من الانقلابات العسكرية، عُقدت انتخابات لتشكيل الجمعية التأسيسية، التي أُوكلت إليها مهمة وضع دستور جديد للبلاد. تم تشكيل لجنة دستورية ضمت شخصيات سياسية بارزة من مختلف التيارات، وأسفرت مناقشاتها عن إصدار دستور 1950، المعروف أيضاً باسم «دستور الاستقلال الثاني»، حيث كان أول دستور يُكتب بحرية تامة بعد زوال النفوذ الاستعماري الفرنسي.

تميز دستور 1950 بعدة سمات جوهرية جعلته نموذجاً متقدماً في ذلك الوقت، حيث أقرّ مبادئ الحكم البرلماني، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات وأتاح التعددية الحزبية وحرية تشكيل الأحزاب السياسية دون قيود صارمة، ما أدى إلى نهضة سياسية ملحوظة مع ظهور أحزاب مثل حزب الشعب، الحزب الوطني، حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي.

رغم تقدمية الدستور، إلا أن البيئة السياسية لم تكن مستقرة بما يكفي لتطبيقه بشكل فعّال، حيث واجه عدة تحديات، أبرزها الانقلابات العسكرية، وانتهى رسمياً في عهد الوحدة بين سوريا ومصر تحت اسم «الجمهورية العربية المتحدة»، ما أدى إلى إلغاء دستور 1950 واستبداله بدستور الوحدة، حيث تم تبني النظام الرئاسي المركزي بقيادة جمال عبد الناصر