السلطات السورية تدشن ممر "بصرى الشام" الإنساني بريف درعا

فتحت السلطات السورية ممر "بصرى الشام" الإنساني بريف درعا جنوب غربي البلاد بعد تأمين المنطقة من "عصابات الهجري المتمردة" التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، "شنت عصابات الهجري المتمردة هجمات على قوات الأمن الداخلي في عدة محاور، وقصفت بعض القرى بالريف الغربي لمحافظة السويداء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الأمن"، وأشارت إلى أنه "على إثر ذلك أغلقت وزارة الداخلية الممر يوم أمس بشكل مؤقت حفاظاً على حياة المدنيين".

ولفتت إلى أنه "بعد التصدي للهجوم المنظم من قبل عصابات الهجري المتمردة في محافظة السويداء على نقاط الأمن الداخلي المنتشرة في تل الحديد وريمة حازم وولغا، استعادت قوات الأمن السيطرة على النقاط التي تقدمت إليها هذه العصابات، وقامت بتأمين المنطقة ووقف الاشتباكات حفاظاً على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار".

وطبقا للوكالة، تدخل المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى محافظة السويداء من جهة بصرى الشام في ريف درعا وذلك في إطار جهود الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأهالي المحافظة.

كانت محافظة السويداء قد شهدت الشهر الماضي قتالا بين الدروز ومجموعات سنية اسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحي ونزوح عشرات الآلاف من سكانها . وقد تمكنت الحكومة السورية من التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار بين المتحاربين.