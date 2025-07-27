الرئيس السوري يتسلّم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت

تسلم رئيس الجمهورية السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" وجّه الرئيس السوري بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت، وتسليمها إلى الرئيس أحمد الشرع للتصديق عليها.

وأفادت عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، حنان البلخي، بأن تشكيل اللجان الفرعية سيبدأ فور التصديق على النظام الانتخابي، مشيرةً إلى أنه "تم وضع جميع التعليمات التنفيذية الخاصة بإجراءات الترشح، واللجنة ملتزمة بمعايير النزاهة والشفافية في جميع مراحل عملها".

وأضافت البلخي: "العملية الانتخابية ستُجرى وفق المعايير الدستورية والجدول الزمني المقرّر، والنظام الانتخابي يحرص على تمثيل جميع أطياف المجتمع دون استثناء"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشارت البلخي إلى أن اللقاءات الميدانية مع مختلف مكونات الشعب السوري جاءت بهدف ضمان أوسع مشاركة شعبية في صياغة المعايير الانتخابية، وتشكيل مجلس شعب جديد يكون معبّراً عن كل السوريين ويعكس تطلعاتهم في بناء سوريا الجديدة.

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع تسلّم، مساء السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، و"وجّه بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري".

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في 13 حزيران الماضي، المرسوم رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، برئاسة محمد طه الأحمد.

وتضمّ اللجنة كلاً من الأعضاء: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، أنس العبده.

وقد كلّف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

وينصّ المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزّعين على المحافظات بحسب عدد السكان، ووفق فئتي الأعيان والمثقفين، بما يتماشى مع الشروط التي تُقِرّها اللجنة العليا للانتخابات.