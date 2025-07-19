الحكومة السورية تدعو إلى احترام وقف إطلاق النار في السويداء

قالت الحكومة السورية التي إن قوات الأمن التابعة لها تنتشر في مدينة السويداء الجنوبية اليوم السبت، وحثت جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار وذلك في أعقاب أعمال عنف في المنطقة خلفت مئات القتلى.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع في خطاب منفصل أن "الوساطات الأمريكية والعربية" ساهمت في تحقيق الهدوء، وانتقد إسرائيل لشنها غارات جوية على قوات الحكومة السورية في الجنوب وفي دمشق خلال الأيام الماضية، ولكن وقف إطلاق النار بدا هشا.

فقد ذكر أحد السكان أنه أمكن سماع دوي إطلاق نار من داخل السويداء في وقت مبكر اليوم السبت. وأظهرت لقطات مصورة تحققت منها رويترز انتشار القوات الحكومية في الشوارع وتصاعد الدخان عبر الطرقات بينما كان صوت إطلاق النار يدوي في الخلفية.

وشهدت محافظة السويداء أعمال عنف على مدى أسبوع تقريبا بدأت باشتباكات بين مقاتلين بدو وفصائل درزية، قبل أن ترسل دمشق قوات الأمن الحكومية للتدخل.

وأعلنت الرئاسة السورية في بيان صدر اليوم "وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار"، ودعت "جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بهذا القرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق".

وقالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن الداخلي بدأت الانتشار في السويداء.

ودعا الشرع إلى الهدوء وقال إن سوريا لن تكون "ميدانا لتجارب مشاريع التقسيم أو الانفصال أو التحريض الطائفي".

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون "التدخل الإسرائيلي دفع البلاد إلى مرحلة خطيرة تهدد استقرارها نتيجة القصف السافر للجنوب ولمؤسسات الحكومة في دمشق".

قال أحد الأطباء في السويداء إن القصف توقف، لكن المستشفى المحلي ممتلئ بالجثث والجرحى.

وقال عمر عبيد نقيب الأطباء في السويداء ومدير المشفى الوطني "المشفى مليء بالجثث ومليء بالجرحى والمصابين أكثرهم إصابات بالصدر... وإصابات بالأطراف نتيجة الشظايا".

وأعلن المبعوث الأمريكي توم بيريك أمس الجمعة اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف إطلاق نار بدعم من تركيا والأردن ودول مجاورة.

ودعا بيريك، وهو سفير الولايات المتحدة لدى تركيا وكذلك مبعوث واشنطن إلى سوريا، الدروز والبدو والسنة "إلى إلقاء السلاح وبناء هوية سورية جديدة وموحدة مع الأقليات الأخرى".

وهاجمت إسرائيل منشآت عسكرية سورية ومخازن أسلحة خلال الأشهر السبعة التي تلت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وتقول إنها تريد أن تظل مناطق جنوب سوريا القريبة من حدودها منزوعة السلاح.

وقال مسؤول إسرائيلي أمس الجمعة إن إسرائيل وافقت على السماح للقوات السورية بالدخول إلى منطقة السويداء بشكل محدود خلال اليومين المقبلين.