قرار مصري جديد بشأن دخول السوريين للبلاد

أعلنت مصر عن فتح باب التأشيرات لعدد من السوريين وذلك في ضوء العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوري.

وقال السفير أسامة خضر القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، أنه تم فتح باب التأشيرات للطلبة السوريين المقيدين للدراسة بمختلف المراحل التعليمية، وللمستثمرين السوريين وأسرهم، وكذلك لأزواج وزوجات المواطنين المصريين، بحسب ما نقلت جريدة "الوطن" المصرية وذلك

وكانت "العربية.نت" قد كشفت مؤخراً عن مصادر أفادت بأن السلطات المصرية اتخذت قراراً بشأن دخول السوريين إلى البلاد.

وبحسب مصادر العربية وقتها فإن القاهرة قررت وقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية.

وأوضحت أن القرار تضمن توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر.

كما شمل القرار منع دخول السوريين سواء كانوا زوج أو زوجة لمصري أو مصرية دون موافقة أمنية.

وتشير تقديرات مفوضية اللاجئين إلى أن عدد اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء العالم يبلغ نحو ستة ملايين، معظمهم في الدول المجاورة. وتتوقع المفوضية عودة مليون لاجئ خلال الأشهر الستة المقبلة.

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية.