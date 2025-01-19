من هو علي كدة وزير الداخلية السوري الجديد؟

ذكرت وسائل إعلام رسمية في سوريا اليوم الأحد إن الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع عينت علي كدة وزيرا للداخلية وكلفت محمد عبد الرحمن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية سابقا بمهام محافظ إدلب، فمن هو علي كدة وزير الداخلية السوري الجديد؟

وبحسب تلفزيون سوريا الرسمي فإن كدة (52 عاما) انشق عن نظام الأسد في 2012 بعد اعتقاله بسبب مواقفه.

وهو من مواليد محافظة إدلب عام 1973، وحصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997، ثم شهادة في الهندسة الكهربائية عام 2003، وأوفد في بعثة تعليمية إلى الصين.

وسبق وتولى منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في حكومة الإنقاذ وتولى لاحقا منصب رئيس هذه الحكومة.