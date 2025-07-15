اشتباكات السويداء تقتل 89 وإسرائيل تقصف دبابات سورية

تصاعدت الاشتباكات بين مسلحين من عشائر البدو ومسلحين دروز في محافظة السويداء السورية، ما أسفر، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 89 شخصاً وجرح العشرات، ودخلت إسرائيل على خط الأزمة لتقصف دبابات للجيش السوري حاولت دخول المنطقة لضبط الوضع الأمني. واندلعت الاشتباكات الأعنف صباح أمس، بعد هجوم مسلح نفذته مجموعات من البدو، مستهدفة عدداً من القرى.

وأكدت وزارة الداخلية، أن تدخل الدولة وفرض هيبة القانون داخل محافظة السويداء باتا أمراً ضرورياً ومطلباً شعبياً. وأضافت أن قوات تابعة لها ولوزارة الدفاع دخلت منذ صباح أمس إلى السويداء.

حيث حصلت بعض الاشتباكات مع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون. وهاجم الطيران الإسرائيلي دبابات سورية حاولت دخول السويداء. وأعلنت الرئاسة الروحية للدروز في سوريا رفض دخول أي جهات، ومنها الأمن العام، إلى السويداء، مطالبة بـ«الحماية الدولية الفورية كحق لحماية المدنيين وحقناً للدماء».

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