الداخلية السورية: مقتل العشرات في اشتباكات بالسويداء

قالت وزارة الداخلية السورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب 100 في اشتباكات مسلحة بمدينة السويداء في أحدث موجة من الاشتباكات.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان بشأن الأحداث في محافظة السويداء: تابعنا ببالغ الحزن والقلق التطورات الدامية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين، والتي أسفرت عن أكثر من ثلاثين قتيلاً ونحو مائة جريح في عدد من الأحياء والبلدات.

قال شهود إن أعمال العنف اندلعت بعد موجة من عمليات الخطف التي شملت اختطاف تاجر درزي يوم الجمعة على الطريق السريع الذي يربط دمشق بالسويداء.

وهذه هي المرة الأولى التي يندلع فيها قتال طائفي داخل مدينة السويداء نفسها، عاصمة المحافظة.

وفي أبريل الماضي، اندلعت اشتباكات بين مسلحين في جرمانا جنوب شرقي دمشق وامتدت لاحقاً إلى منطقة أخرى قرب العاصمة الإقليمية.

قال ريان معروف، الباحث المقيم في السويداء ومدير موقع السويداء 24 إن هذه الدائرة من العنف انفجرت بشكل مخيف وإذا لم تنتهِ فإن الأمور نتجه نحو حمام من الدماء.

تركزت الاشتباكات، التي شارك فيها مسلحون من عشائر بدوية وفصائل درزية، في حي المقوس شرقي السويداء والذي تسكنه عشائر بدوية وحاصرته جماعات درزية مسلحة ثم سيطرت عليه لاحقا.

وقالت وزارة الداخلية إن وحدات من قواتها بالتنسيق مع وزارة الدفاع ستبدأ تدخلا مباشرا في المنطقة لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات.

وحثت الوزارة الأطراف المحلية في المدينة على التعاون مع قوى الأمن الداخلي والسعي إلى التهدئة.

وقال سكان إن مسلحين من العشائر شنوا هجمات أيضا على قرى على الأطراف الغربية والشمالية للمدينة.

وأفاد مصدر طبي لرويترز بأنه تم نقل 15 جثة على الأقل إلى مشرحة مستشفى السويداء الحكومي. وأصيب حوالي 50 شخصا، ونُقل بعضهم إلى مدينة درعا لتلقي العلاج.