وزير الخارجية السوري يزور تركيا الأربعاء

يجري وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أول زيارة رسمية إلى تركيا الأربعاء.

وكتب الوزير أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس "سنمثّل سوريا الجديدة غدا في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عاما".

وأعلنت تركيا الشهر الماضي أن وفدا من وزارة الطاقة التركية زار سوريا.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 28 ديسمبر "سنحدد احتياجات سوريا على صعيد البنى التحتية والطاقة والكهرباء، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان استفادة (السوريين) من هذه الخدمات الأساسية".