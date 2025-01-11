مهاجر سوري شاب أول ضحية لعبور المانش في 2025

قضى مهاجر سوري شاب خلال محاولته عبور المانش ليل الحمعة السبت "في أول وفاة في البحر خلال 2025" بين فرنسا وإنجلترا، على ما قالت سلطات مقاطعة با-دو-كاليه في شمال فرنسا.

وأوضح المصدر نفسه أن خلال الليلة الماضية حاول 30 مهاجرا عبور المانش انطلاقا من شاطئ سانغات قرب كاليه لكن بعد دقائق على ابحارهم عادوا ونزلوا من المركب.

وأضافت السلطات "عثر في المركب على رجل في العشرين من العمر يحمل الجنسية السورية وقد توقف قلبه عن الخفقان وقد يكون قضى مسحوقا تحت مهاجرين آخرين".

وأوضحت "في العام 2024، قضى 77 شخصا وهم يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة على متن مراكب صغيرة" وهو عد قياسي منذ بدء استخدام هذه القوارب في مطلع العام 2018.

ووفق تعداد لمنظمات مساعدة المهاجرين والذي يشمل الوفيات على اليابسة، قضى 89 مهاجرا على ساحل فرنسا الشمالي في 2024.

وشددت السلطات على أن شخصين أوقفا في إطار تحقيق باشرته النيابة العامة.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، وصل 61 مهاجرا فقط إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة بين الأول من يناير والعاشر منه وفق أرقام السلطات البريطانية.

وفي العام 2024، تمكن 36816 مهاجرا من عبور المانش على هذه القوارب أي أكثر بنسبة 25 % مقارنة بالعام 2023 وفق وزارة الداخلية البريطانية.