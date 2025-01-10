وفاة 3 نساء في تدافع بالمسجد الأموي بدمشق

توفيت ثلاث نساء وأصيب آخرون جراء تدافع وقع في المسجد الاموي وسط دمشق اليوم "الجمعة" للحصول على وجبات غذائية .

وقال مصدر طبي في مشفى المواساة بدمشق "توفيت 3 نساء و أصيب 5 اطفال بكسور ورضوض شديدة وإغماء كحصيلة أولية للتدافع الشديد في المسجد الاموي وسط دمشق القديمة".

وقال شهود عيان في سوق الحميدية على مدخل الجامع الأموي " إن آلافاً من المدنيين بينهم نساء وأطفال يتواجدون في صحن المسجد الأموي وساحة المسكية بعد نصب شوادر وسيارات لتوزيع الطعام حيث أعلن أحد السوريين العائدين من الخارج أنه سوف يقدّم وجبات طعام للسوريين ما دفع آلاف من التوجه إلى المكان للحصول على وجبات طعام ".