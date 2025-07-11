سوريا.. استمرار حرائق اللاذقية لليوم التاسع

أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، عن مواصلة فرق الإطفاء جهود مكافحة حرائق الغابات في ريف اللاذقية على الساحل السوري، وذلك بمشاركة 16 طائرة ومئات الآليات.

وأوضح الدفاع المدني السوري أن العمليات تتركز في محور الانتشار الأصعب للنيران في جبل النسر قرب قسطل معاف منذ 36 ساعة، إضافة لمحور برج زاهي والعطيرة وغابات الفرنلق في ريف اللاذقية الشمالي، وفقا لوكالة سوريا الإخبارية.

ويشارك في عمليات الإخماد أكثر من 150 فريقاً من الدفاع المدني السوري وفرق الإطفاء، إضافة لفرق من المؤسسات والوزارات وفرق تطوعية مدعومين بـ300 آلية إطفاء وعشرات آليات الدعم اللوجيستي، إضافة لمعدات هندسية ثقيلة تستخدم لتقسيم الغابات إلى قطاعات يمكن الوصول إليها وفتح الطرق أمام فرق الإطفاء.

كما تشارك في العمليات فرق إطفاء برية من تركيا والأردن، وفي الجانب الجوي تساهم 16 طائرة من سوريا وتركيا والأردن ولبنان في تنفيذ عمليات الإخماد الجوي، في إطار تنسيق مشترك لمواجهة الكارثة.

ويوم الثلاثاء الماضي ، طلبت سوريا من الاتحاد الأوروبي المساعدة في إخماد الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية على الساحل السوري، منذ 3 يوليو الجاري.