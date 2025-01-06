سوريون بليبيا يوجهون مناشدة عاجلة للقيادة الجديدة .. ما فحواها؟

توجه شباب سوريون يعيشون في ليبيا بمناشدة لأحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة بإعادتهم إلى بلدهم نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها.

وفي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي أظهر مجموعة من الشبان يحملون علم الثورة السورية ويتقدمهم شاب يوجه فيه مناشدات للحكومة السورية الجديدة حيث قال: "باسمي وباسم كافة الشعب السوري الموجود في طرابلس نوجه الشكر إلى الحكومة الليبية وإلى أهالي ليبيا الكرام الذين عاملونا بكل طيبة ومودة، ونناشد الحكومة الليبية بتسهيل وتخفيف الإجراءات علينا في ليبيا، وتخفيف الضرائب علينا، والمساعدة في عودتنا إلى سوريا".

وأوضح الشاب في كلمته المشاكل التي يواجهها السوريون في العاصمة الليبية طرابلس والذين يربو عددهم على 4 آلاف شخص حيث قال "نناشد الحكومة السورية، هيئة تحرير الشام إدارة، العمليات العسكرية وقائدها أحمد الشرع، نحن هنا عددنا كبير في طرابلس بليبيا مايعادل 3 _4 آلاف شخص سوري من شباب وعائلات تعاني عدم القدرة على دفع الضريبة ودفع تكت الطيارة".

وأكد على أن السوريين الذين يعيشون في مدينة طرابلس يواجهون وضعاً جداً مزري ومأساوي.

ودعا أحمد الشرع قائد الإدارة الجديدة إلى "تعجيل فتح السفارة السورية في ليبيا وأن يتم تسهيل الإجراءات للعودة إلى سوريا.. نعلم الظروف العصيبة التي تمرون بها، لكن نسيتونا نحن السوريين الموجودين في طرابلس، ونطالب بالسعي في فتح السفارة بطرابلس والتسريع في عودتنا إلى وطننا".