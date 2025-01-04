بيان مهم من السفارة السورية في القاهرة

أصدرت السفارة السورية في القاهرة بيانًا مهمًا للسوريين المقيمين في مصر، تعلن فيه عن تقديم خدمات مجانية للراغبين في العودة إلى سوريا، وذلك بناءً على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين.

وأوضحت السفارة عبر صفحتها على فيسبوك يوم السبت، أنها ستوفر تذاكر المرور وتمديد صلاحية جوازات السفر لمدة ستة أشهر مجانًا لمرة واحدة، بالإضافة إلى التصديق المجاني للوثائق الخاصة بالمواطنين السوريين.

وأكدت السفارة أن هذه الإعفاءات من الرسوم تقتصر على تصديق الوثائق فقط، ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل وقائع الأحوال المدنية، والوكالات، والفواتير التجارية، التي لا تزال تخضع لرسوم محددة حتى صدور تعليمات جديدة.

وقالت سفارة الجمهورية العربية السورية في القاهرة في بيانها على صفحتها بموقع فيسبوك :

" اعلان هام ..الإخوة المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية .في إطار تنفيذ توجيه وزير الخارجية والمغتربين، ستقوم السفارة السورية بتصديق الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجاناً، بالاضافة الى استمرارها بتمديد صلاحية جوازات السفر مجاناً لستة أشهر ولمرة واحدة، وبمنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانا.

وأضافت " وتنوه السفارة إلى أن التعليمات الخاصة بالإعفاء من الرسوم تقتصر على التصديق المجاني للوثائق، ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل واقعات الأحوال المدنية والوكالات والفواتير التجارية، حيث يستمر تحصيل الرسوم المترتبة على هذه المعاملات الى حين صدور تعليمات جديدة بشأنها".

من جهة أخرى أعلنت هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية، اليوم، استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن أشهد الصليبي رئيس الهيئة قوله : نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم.