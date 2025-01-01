"أردنا قرية فحصلنا على سوريا كلها!".. البحث مستمر عن أسباب سقوط الأسد

ما زال السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا لغزاً محيراً للسوريين وغيرهم بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على سيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم في سوريا. وكل من بحث عن الإجابة وجد حزمة من العوامل المتشابكة، وليس سبباً بعينه.

من المحاولات الأخيرة للعثور على إجابة، أمضى مراسل ومصور لصحيفة نيويورك تايمز عشرة أيام في السفر عبر وسط وشمال سوريا من أجل إعداد تقرير، حيث زار ساحات المعارك الأخيرة التي أدت إلى سقوط النظام، ولم يجد فعلياً آثار معارك إنما آثار هروب الجنود بدون قتال.

كانت أكثر من 50 دبابة ومركبة عسكرية متناثرة ومهجورة في أنحاء ساحة العرض والتدريب في قاعدة للجيش في شمال سوريا، والتي استولى عليها المسلحون في هجومهم السريع الذي أطاح بالرئيس بشار الأسد.

كان مبنى الحامية الرئيسي يحمل علامات انفجارين كبيرين، ولكن لم يكن هناك أي علامة على قتال عن قرب. وقال أبو محمد، وهو مقاتل يحرس القاعدة، إن الهجوم انتهى في يوم تراجع فيه الجنود السوريون.

لقد ترك جنود الحكومة وراءهم علامات بائسة من حياة الجيش: الملابس والبطانيات وأقنعة الغاز والخوذات وعلب طعام فارغة. كانت ظروف المعيشة بدائية، بلا نوافذ أو أبواب ــ وبدلاً من ذلك، كانت الأكياس أو صفائح الأسقف المصنوعة من الصفيح مثبتة فوق الفتحات المخصصة للقنص والمراقبة.

أعلنت القيادة الجديدة للبلاد مؤخراً عن خطة لتوحيد الفصائل المختلفة تحت حكومة واحدة ولخدمة مقاتليها المسلحين معاً في جيش واحد. في مقابلات أجرتها نيويورك تايمز مع عشرات المقاتلين، قال كثيرون إنهم قبلوا بالفعل قيادة واحدة تحت قيادة أحمد الشرع.

وقال نصر النهار، 41 عاما، وهو قائد كبير قال إن مجموعته قد سوت خلافاتها مع هيئة تحرير الشام: "الشيء المهم هو أن نكون معًا. نحن نقاتل معًا من أجل التحرير".

رغم ذلك، من المرجح أن تستمر الانقسامات مع القوى التي تظل في المعارضة، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا؛ وتنظيم داعش الإرهابي، الذي يعمل في أجزاء من وسط سوريا، وفصائل ترفض الانضمام إلى الجيش.

لقد أظهرت رحلة استغرقت عشرة أيام على طول مسار تقدم المسلحين قام بها مراسل ومصور لصحيفة نيويورك تايمز ومترجم سوري أن الجيش السوري الذي هزمه المسلحون ــ والذي يحلون محله الآن ــ كان ضعيف التجهيز ومحبطاً إلى الحد الذي دفع جنوده إلى إلقاء أسلحتهم أو الفرار في حالة من الذعر.

قال أحد مقاتلي هيئة تحرير الشام، مبتسماً: "بدأنا العملية معتقدين أننا سنستولي على قرية واحدة فقط، لكننا استولينا على كل سوريا".

سقطت حلب في أيدي قوات هيئة تحرير الشام في 30 نوفمبر بعد ثلاثة أيام فقط من القتال.

كانت حلب، المدينة التي تتمحور حول قلعة قديمة، موقعًا لمعارك طاحنة عندما تحولت الانتفاضة السلمية في عام 2011 إلى حرب أهلية. استغرق الأمر من الأسد أربع سنوات لانتزاع السيطرة على المدينة في عام 2016. أذهل سقوطها المفاجئ القيادة السورية. وقال عابد، 39 عامًا، وهو ضابط شرطة سوري: "كان الأمر خطيرًا منذ لحظة سقوط حلب. لم تكن هناك قيادة".