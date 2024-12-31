تركيا: أكثر من 35 ألف لاجئ عادوا لسوريا

غادر نحو 35 ألف لاجئ سوري تركيا للعودة إلى وطنهم منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق من ديسمبر الجاري، بحسب تقديرات رسمية تركية.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، لقناة "إن تي في" التركية، إن هذا يعني أن عدد الأشخاص الذين غادروا تركيا منذ بداية ديسمبر الجاري يعادل نفس عددهم في فترة ثلاثة أشهر عادية.

واستقبلت تركيا، التي تحد سوريا من جهة الشمال، أكبر نسبة من اللاجئين السوريين.

وبحسب يرلي كايا، يعيش حاليا نحو 9ر2 مليون لاجئ سوري في تركيا، من بينهم نحو مليون طفل ولدوا هناك.

ولا يحق لأطفال اللاجئين المولودين في تركيا الحصول على الجنسية، ولكن يتم منحهم وضع حماية مؤقت مثل آبائهم.