تعيين محسنة المحيثاوي أول سورية في منصب محافظ

عينت الإدارة الجديدة في سوريا محسنة المحيثاوي محافظاً لمحافظة السويداء جنوبي البلاد.

وقالت ايهم الشوفي، من نشطاء الحراك المدني في السويداء: " تعيين المحيثاوي من قبل الإدارة الجديدة في سوريا هو استكمال لقرار الحراك الشعبي بترشيحها للمنصب"، مشيرة إلى أن المحيثاوي كانت مديرة للمصرف العقاري في السويداء إضافة الى عملها في جهاز الرقابة والتفتيش بالمحافظة .

وأضافت الشوفي: "المحيثاوي من أول السيدات التي شاركن في الحراك السلمي بمحافظة السويداء وتتواجد بشكل دائم في ساحة الكرامة، ورغم تعرضها للمضايقات من قبل النظام السابق، استمرت بمسيرتها وإصرارها على المشاركة في الحراك."

والمحيثاوي من مواليد قرية لبينه في محافظة السويداء عام 1970 وحصلت على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق .