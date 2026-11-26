هنأ قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، الشركاء السوريين بنجاحهم في إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة، من بينها أسلحة مهربة من الحرس الثوري الإيراني كانت متجهة إلى لبنان.

وقال كوبر، في بيان، إن إدارة مكافحة المخدرات السورية ضبطت، في وقت سابق من الشهر الجاري، كميات ضخمة من حبوب الكبتاغون ومواد أخرى غير قانونية على الحدود السورية اللبنانية، فيما صادرت قوى الأمن الداخلي السورية أسلحة مهربة من الحرس الثوري الإيراني كانت متجهة إلى لبنان.

وأكد أن هذه الجهود تسهم في دعم سوريا مستقرة وموحدة تنعم بالسلام، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.