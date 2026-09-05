سوريا.. الإنتربول يلغي تعميماً بشأن أكثر من ‌‏‌‏24 ألف جواز سفر

أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت أن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" ألغت تعميمًا صادرًا في عهد النظام السابق بشار الأسد يتضمن قوائم بأكثر من 24 ألف جواز سفر سوري كان أبلغ عنها بأنها "مسروقة".

وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية، العقيد ‌‏عبد الرحيم جبارة في بيان، إن "منظمة الشرطة الجنائية الدولية ‌‏‌‏(الإنتربول) ألغت التعميم الدولي الصادر في 2024، ‌‏والذي يتضمن قوائم بجوازات سفر سورية أُبلغ عنها على ‌‏أنها مسروقة، والبالغ عددها 24,511، طبقا لما أوردت وكالة "سانا" السورية للأنباء.

وأوضح المسؤول الأمني السوري "إلغاء هذا التعميم ‌‏جاء نتيجة لجهود ومتابعة حثيثة بذلها فرع الإنتربول في ‌‏دمشق وإدارة التعاون الدولي، بالتنسيق والتواصل ‌‏المستمر مع منظمة الإنتربول، والتي انتهت إلى التحقق ‌‏من عدم صحة التعميم واستناده إلى وقائع غير صحيحة".‏

وأفاد العقيد ‌‏عبد الرحيم جبارة بأن النظام السوري السابق كان طلب التعميم على ‏هذه الجوازات في ‏نوفمبر عام 2024، ‏مدعياً سرقتها من أحد مراكز الهجرة ‏والجوازات في ‏مدينة حلب، في حين كانت هذه الجوازات قد ‏صدرت بصورة ‏أصولية وسُلّمت إلى أصحابها"، بحسب ما أوردت وكالة "سانا".

وقالت الوكالة السورية إن "التعميم المذكور تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه ‌‏الجوازات في بعض الدول ومصادرتها، ما أدى إلى ‌‏إرباك حركة أصحابها وتعطيل تنقلهم".