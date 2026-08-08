سوريا.. مقتل ضابط وإصابة عنصرين من الجيش برصاص مسلحين

قُتل ضابط وأصيب عنصران من الجيش السوري، اليوم السبت، جراء استهدافهم بنيران مسلحين مجهولين في ريف دير الزور شرق البلاد، بحسب تليفزيون سوري.

ويشهد ريف دير الزور بين الحين والآخر استهداف عناصر من الجيش السوري من قبل مجهولين، وسط حالة من الانفلات الأمني وانتشار خلايا تضمّ بقايا من تنظيم "داعش" في المنطقة، بالإضافة إلى مجموعات مسلّحة دعمتها أجهزة النظام المخلوع على مدى سنوات، ما أدى إلى زعزعة الاستقرار وخلق بيئة خصبة للفوضى والعنف المستمر.

وفي أواخر يوليو الفائت، نفذت قوى الأمن الداخلي بدير الزور عملية أمنية في بلدة الباغوز شرقي المحافظة، أسفرت عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش"، ومقتل أحد قادتها واعتقال قائد الخلية واثنين من عناصرها، في حين أُصيب طفل برصاصة طائشة خلال الاشتباكات.