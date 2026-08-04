سوريا.. الجيش يعلن الاستنفار العسكري ويرفع جاهزية جميع القطاعات العسكرية

كشفت مصادر مقربة من وزارة الدفاع السورية أنه تم رفع الجاهزية في كل القطاعات العسكرية.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية "إن تعميما صدر من قيادة الجيش اليوم الثلاثاء برفع الجاهزية دون الإفصاح عن ذلك وهل يأتي في إطار الاجراءات الروتينية التي تقوم بها الوحدات العسكرية لاختبار سرعة الجاهزية ".

واستبعدت المصادر أن " يكون هناك عمل عسكري، ولكن ربما تكون الحكومة السورية تلقت تحذيرات من عمليات تقوم بها فصائل عراقية على الحدود السورية العراقية".

وكانت فصائل عراقية هددت في أكثر من مناسبة باستهداف الوحدات العسكرية المتواجدة في مناطق الحدود السورية العراقية.