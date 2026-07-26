مصرف سوريا المركزي ينهي مهلة استبدال أوراق النقد القديمة الخميس المقبل





أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة يوم الخميس المقبل بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف ، في بيان أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم ، إن الأوراق النقدية القديمة تفقد اعتباراً من يوم 31 من يوليو الجاري قوتها الإبرائية، وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية.

وفيما يتعلق بعمليات سحب الأوراق النقدية القديمة، ذكر المكتب أنها تبدأ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل ولمدة خمس سنوات، وتُنفذ حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب.

وبخصوص شروط تقديم طلب السحب، بين المصرف أنه تم تحديد ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من أي فئة، وألا تُقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد، بحيث بعد التدقيق والموافقة تحول القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة وفق المكتب الإعلامي.

وأوضح المصرف أن عملية سحب الأوراق النقدية القديمة ستجري دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات، وأنه يقصد بمصطلح الليرة السورية في جميع القرارات والتعليمات والتعاملات الرسمية، اعتباراً من الجمعة القادم ، الليرة السورية الجديدة.

ودعا المصرف المواطنين إلى استقاء معلومات إجراءات السحب من القنوات الرسمية فقط، والالتزام بالتعليمات المعلنة، وتجنب الشائعات والمصادر غير الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن القوة الإبرائية للنقود هي الصفة القانونية التي تمنحها الدولة لعملتها الوطنية لتصبح وسيلة دفع إلزامية وقانونية لتسوية الديون وإبراء الذمة المالية والمعاملات داخل البلاد.

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر في 30 مايو الماضي قراراً يقضي بتمديد فترة استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً، اعتباراً من الأول من الشهر الجاري