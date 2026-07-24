سوريا: توقيف 16 مطلوباً وضبط أسلحة وذخائر بريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة توقيف 16 مطلوباً، وضبط كمية من المواد المخدرة القنابل اليدوية والأسلحة والذخائر خلال حملة أمنية واسعة في محافظة ريف دمشق .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، :"أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق حملة أمنية واسعة شملت مناطق ببيلا، ويلدا، بيت سحم، والسيدة زينب، جنوبي العاصمة، واستهدفت عدداً من المطلوبين المتوارين المتورطين في قضايا جنائية وتجارة المخدرات والسلاح".

وأضافت أنه جرى مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.