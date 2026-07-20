سوريا.. شخص ينتحل مهنة جراح أعصاب وعمود فقري لسنوات.. والصدفة تفضحه

في واقعة شديدة الغرابة قادت الصدفة إلى كشف شخص انتحل صفة طبيب اختصاصي في الجراحة العصبية وجراحة العمود الفقري ومارس المهنة لسنوات من دون أي مؤهل علمي أو ترخيص قانوني، بعدما تحولت شكوى مواطن بشأن ارتفاع أسعار الأدوية في إحدى الصيدليات بمدينة الرقة شمالي سوريا إلى تحقيق كشف المخالفة، وانتهى بضبط المتهم وإحالته إلى القضاء.

وأوضحت مديرية صحة الرقة أن عملية الضبط جاءت بمتابعة مباشرة من رئيس دائرة الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم العيسى، حيث قادت إجراءات التفتيش والتحقق من الشكوى إلى اكتشاف أن المتهم مارس العمل الطبي في مدينة الرقة لسنوات، منتحلاً صفة طبيب اختصاصي.

وبحسب مديرية الصحة، لم يعثر المحققون على أية شهادات أو مؤهلات طبية تثبت أحقيته في ممارسة المهنة، رغم عمله في هذا المجال لسنوات.

وأضافت أنه جرى التنسيق مع نقابة أطباء الرقة وفرع الأمن الجنائي، حيث أُلقي القبض على المتهم، وأُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكدت مديرية صحة الرقة استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الصحية والدوائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص يثبت ممارسته المهن الطبية أو الصحية بصورة غير قانونية، بما يسهم في حماية سلامة المرضى وتعزيز الثقة بالمنظومة الصحية.