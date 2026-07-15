سوريا.. القبض على ضابط مسؤول عن تصنيع 20 قنبلة محمّلة بغاز السارين

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء القبض على مسؤول سابق عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيمائي خلال عهد نظام بشار الأسد .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن وحداتها في محافظة اللاذقية نفذت عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي، المختص بالأسلحة الكيميائية، والمنحدر من بلدة حرف المسيترة بريف القرداحة، والذي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولاً عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417.

وأضافت أنه ووفقاً لما أسفرت عنه التحقيقات الأولية، يُعدّ المتهم أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محمّلة بغاز السارين، يزن كل منها 250 كج، استُخدمت في هجمات استهدفت مدناً وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017.

وأشارت إلى أن التحقيقات ماتزال مستمرة لكشف وتوثيق جميع الجرائم المنسوبة إليه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وارتبط غاز السارين بشكل وثيق بالأزمة السورية عبر استخدامه في هجمات كيميائية واسعة النطاق خلال الحرب الأهلية، أبرزها مجزرة الغوطة الشرقية في ريف دمشق بتاريخ 21 أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين.

ووثقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بقايا السارين في مواقع مختلفة من سوريا، وأكدت لجان التحقيق الدولية مسؤولية قوات النظام السوري السابق عن هذه الهجمات.