الداخلية السورية: خلية إرهابية تقر بالمسؤولية عن تفجيرات دمشق

أكدت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت أن التحقيقات الجارية مع أفراد خلية إرهابية أُلقي القبض عليها مؤخراً أسفرت ، إلى ‏جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية، عن ثبوت ‏مسؤوليتها عن تفجير وقع قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع ‏في العاصمة دمشق في الشهر قبل الماضي.‎

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن الخلية أقرت خلال التحقيقات بتنفيذ العملية، بهدف ‏استهداف المؤسسات العامة، وزعزعة الأمن والاستقرار، وبث ‏الفوضى بين المواطنين‎.‎

وأضافت أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع ‏المتورطين والمتعاونين مع الخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة بحقهم‎.‎

وكان جندي قتل وأصيب 23 شخصاً معظمهم مدنيون ‏بجروح متفاوتة، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع ‏لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق في 19 مايوالماضي.