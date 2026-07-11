الداخلية السورية: خلية إرهابية تقر بالمسؤولية عن تفجيرات دمشق

أكدت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت أن التحقيقات الجارية مع أفراد خلية إرهابية أُلقي القبض عليها مؤخراً أسفرت ، إلى جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية، عن ثبوت مسؤوليتها عن تفجير وقع قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في العاصمة دمشق في الشهر قبل الماضي.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن الخلية أقرت خلال التحقيقات بتنفيذ العملية، بهدف استهداف المؤسسات العامة، وزعزعة الأمن والاستقرار، وبث الفوضى بين المواطنين.
وأضافت أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وكان جندي قتل وأصيب 23 شخصاً معظمهم مدنيون بجروح متفاوتة، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق في 19 مايوالماضي.