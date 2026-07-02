وزير خارجية سوريا .. ندعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن بلاده تدعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية عن الشيباني قوله، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ببيروت: "تأتي زيارتي لبنان لتترجم الموقف الداعم للبنان حكومة وشعباً".

وأضاف: "وقعنا على تأليف اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع لبنان، وهذا الإطار سيكون منصة لكل الوزارات لتطوير الشراكات والتفاهمات الأمنية، وكل ما نحمله للبنان هو الحب والحرص على تجاوز الإرث السيئ في العلاقة بين البلدين".

وبالنسبة للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، قال الشيباني: "موقف سوريا الرسمي يرفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتهجير الذي أصاب الشعب اللبناني".

وأضاف أن "موضوع اتفاق الإطار شأن لبناني، ونريد أن يكون هناك حوار بطريقة هادئة حوله، وندعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره".

وبدأ الوزير الشيباني اليوم زيارة إلى لبنان استهلها بلقاء رئيس الجمهورية، كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في زيارة هي الأولى لمسؤول سوري للرئيس بري بعد تغيير النظام في سوريا، قبل أن ينتقل للقاء رئيس الحكومة نواف سلام.