فنانة في قائمة الشرع لمجلس الشعب السوري.. من هي روزينا لاذقاني؟

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، أسماء أعضاء الثلث المكمّل للمجلس الذين أصدر الرئيس أحمد الشرع قراراً بتعيينهم، لتكتمل بذلك التشكيلة النهائية للمجلس في مرحلته الحالية.

وضمت قائمة المعيّنين 70 عضوًا، من بينهم 15 سيدة ليزيد عددهن إلى 21 في المجلس.

وتنوعت أسماء القائمة بين شخصيات أكاديمية ومهنية واجتماعية، إلا أن تعيين الممثلة السورية روزينا لاذقاني كان من أبرز الأسماء التي أثارت الاهتمام.

وتُعرف روزينا لاذقاني كإحدى ممثلات الدراما السورية، وقد بدأت مشوارها الفني عام 2013 عقب تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية.

شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية، من أبرزها "الهيبة" و"شوق" و"مربى العز" و"ولاد بديعة"، إضافة إلى ظهور في المسرح والسينما، قبل اختيارها من قبل الرئيس أحمد الشرع عضواً بمجلس الشعب ضمن الثلث المكمّل.

ويأتي إعلان أسماء الثلث المكمّل عقب استكمال انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، ليصل إجمالي عدد أعضاء مجلس الشعب إلى 210 أعضاء، موزعين بين 140 عضوًا منتخبًا و70 عضوًا يعيّنهم رئيس الجمهورية، وذلك وفق أحكام النظام الانتخابي المؤقت.