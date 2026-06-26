سوريا تطلق حملة وطنية لمكافحة المخدرات بحضور الشرع

أطلقت سوريا، اليوم الجمعة، حملة ‏وطنية لمكافحة ‏المخدرات ومعالجة ‏الإدمان تحت شعار (سوريا دون مخدرات)، بتنظيم من وزارتي الداخلية ‏والصحة، في قصر المؤتمرات ‌‏ بدمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع.

وقال وزير الداخلية السوري أنس خطاب خلال حفل إطلاق الحملة: "نعلن انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة ‏الإدمان، تأكيداً على التزامنا بحماية الإنسان وصون المجتمع وتعزيز الأمن ‏والاستقرار".

وأضاف: "سوريا كانت عبر تاريخها الطويل منارة للعلم والثقافة، إلا أن ‏النظام البائد، عبر ممارساته الإجرامية، حوّلها إلى أكبر مصدر للكبتاغون ‏والسموم، وساهم في نشر هذه الآفة داخلياً وخارجياً، كوسيلة للابتزاز، وأداة ‏للمحاربة، ومصدر للتمويل غير المشروع".‏

من جانبه، أكد وزير الصحة مصعب العلي أن "‏وزارة الصحة عملت منذ البداية بشكل مؤسساتي ومنظم في التعامل ‏مع قضايا المخدرات والإدمان، ونعمل في مكافحة المخدرات بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، ‏ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة".

وكرم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، أطفال ‏خالد رضوان الحاج عبدالله الذي قتل أثناء تأدية مهامه في مكافحة ‏المخدرات في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي في شهر مارس الماضي.

وأكد مدير إدارة المخدرات في وزارة الداخلية السورية العميد خالد عيد أن سوريا بعد الثامن من ديسمبر 2024 بدأت نهجاً أمنياً صارماً اعتمد على تفكيك شبكات التهريب الداخلية والدولية، وتفكيك المصادر والمستودعات في معظم أنحاء البلاد.

كما تقوم بتوقيف عدد من تجار المخدرات المطلوبين على لوائح الإنتربول، واستراتيجية تشمل التعاون مع الدول المجاورة في تطوير خطط أمنية مشتركة لمكافحة هذه الآفة.