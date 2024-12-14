تركيا تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد إغلاق استمر نحو 12 عاما

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من اليوم السبت، بعد توقف استمر نحو 12 عاما.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، أمس الجمعة، بشأن التطورات في سوريا.

وأعلن وزير الخارجية التركي، أنه كلّف برهان كور أغلو، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، وأنه توجه مع فريقه أمس الجمعة إلى العاصمة السورية، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وفي تعليقه على الأيام التي شهدت انهيار حكم بشار الأسد في سوريا قال فيدان: "أفسحنا المجال أمام ضمان انتهاء العملية دون إراقة دماء وبأدنى الخسائر البشرية، من خلال مواصلة المفاوضات مع لاعبين مهمين، روسيا وإيران".

وكان قد تم تعليق عمل السفارة التركية في دمشق في 2012 بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية خلال الحرب الأهلية السورية، وتم استدعاء جميع موظفي السفارة وعائلاتهم إلى تركيا.